بالإنفوجرافيك.. أبرز 20 موقعا تجذب هواة المشي في الرياض

أشارت أمانة منطقة الرياض إلى أبرز 20 موقعا قالت إنها تجتذب هواة المشي في العاصمة الرياض.

وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر، إن ذلك يأتي ضمن شعار “رياض صديقة للمشاة”.

وتضمنت قائمة المواقع التي حددتها الأمانة، ممشى مركز الملك سلمان الاجتماعي، ممشى الزهور، ممشى مدينة الملك فهد الطبية، وممشى حديقة اليمامة حي السفارات، وممشى حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية، ممشى حي الريان، ممشى جادة الجامعة، وممشى واجهة الرياض، وغيرها.