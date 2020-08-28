الحكومة اليمنية تستنكر تجاهل المبعوث الأممي تقارير وحقائق دور إيران التخريبي ضد اليمن والسعودية

استنكر وزير الإعلام اليمني تصريحات المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفث بشأن لقائه كبير مساعدي وزير خارجية إيران علي أصغر خاجي، والذي تجاهل الدور التخريبي لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية.

وأضاف الإرياني أن المبعوث الاممي مارتن جريفث تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن فحص حطام أسلحة جرى استخدامها في 4 هجمات إرهابية على السعودية، والمعلومات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأمريكية بشأن شحنتي أسلحة إيرانية الصنع استولت عليها في بحر العرب في طريقها الى مليشيا الحوثي

وتابع الإرياني: من يرسل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة إلى مليشيا الحوثي لاستهداف الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام، ومن يرعى الإرهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن أن يكون شريكا في بناء مسار للسلام.