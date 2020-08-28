جدة.. فرق ميدانية على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي كورونا

وجه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، فرقا ميدانية من عدة جهات مختصة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي كورونا.

ورصدت لجنة تطبيق لائحة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا بـ جدة مخالفات بالمنتجعات السياحية والشاليهات والمطاعم، شملت عدم ارتداء الكمامة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.