صعود طفيف للنفط وبرنت يصل لـ 45.19 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بعد أن اجتازت العاصفة لورا قلب صناعة النفط الأميركية في لويزيانا وتكساس دون أن تلحق أي أضرار واسعة النطاق بمصافي التكرير.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي يحل أجلها اليوم، عشرة سنتات إلى 45.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1318 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا لتسجل 43.24 دولار للبرميل.

ضرب الإعصار لورا، الذي خُفض مستواه إلى منخفض استوائي، في وقت مبكر أمس الخميس ولاية لويزيانا محملا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد على 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير لم تشهد الفيضانات الهائلة التي كانت متوقعة.