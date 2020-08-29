الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار واستراتيجية جديدة

انتعش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5% بعد يوم من تراجع حاد، إذ انخفض الدولار الأميركي وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.7% إلى 1960.72 دولار للأونصة، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي إلى أكثر 1%.

كانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2% أمس الخميس بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2% إلى 1971.40 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى، وتتجه العملة صوب أكبر خسارة أسبوعية لها بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو تموز.

كان باول قال يوم الخميس إن البنك المركزي سيعتمد متوسطا لهدف التضخم، مما يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على الأرجح حتى إذا ارتفع التضخم قليلا في المستقبل.

وارتفعت الفضة 1.8% إلى 27.53 دولار للأونصة، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.2% ليسجل 926.49 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.5% إلى 2171.08 دولار للأونصة.