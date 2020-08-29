شاهد بالصور.. فاكهة التين وسط أرياف بريدة

سلط مهرجان في منطقة القصيم الضوء على أعمال الفلاحة قديماً، وعرض نماذج وأنظمة الري الحديث، إضافة لمشاركة العديد من مزارعي التين ومنتجي العنب والعسل والبطيخ والشمام والخضار والفواكة ومنتجي الصناعات التحويلية للفواكه والخضار ومشتقات الألبان، ومشاركة المشاتل الزراعية.

ويهدف إلى توفير منتج وشتلات التين من مختلف الأشكال والأنواع تزامناً مع موسم التين في المنطقة.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة أن المهرجان يهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات والإرشاد والتوجية وبناء قنوات تسويقية بين المزارعين والمستهلكين مباشرة، و عبر التطبيقات الإلكترونية.