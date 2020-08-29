اجتماع ب٧٠٠ مليون يورو.. ميسي يسعى للتفاوض مع برشلونة لإطلاق سراحه

طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللاعب في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عقد اجتماع مع مسؤولي ناديه، لبحث مسألة انتقاله التي لا يزال يصر عليها.

وكان ميسي أرسل “فاكس” إلى إدارة النادي هذا الأسبوع، طالبا رحيله، إلا أنها ردت بالتنبيه إلى شرط جزائي في العقد، يلزمه بدفع بـ700 مليون يورو في حال رغبته منفرداً بالرحيل.

ويتمسك البارسا بموقفه المتمثل في “إما التجديد أو لا يوجد شيء للتفاوض بشأنه”، ليستبعد رئيس النادي بارتوميو ومجلس إدارته تماماً فكرة رحيل ميسي أو التفاوض مع أي ناد بشأن بيع اللاعب الأرجنتيني.

بالتالي لا يتبقى خيار آخر سوى أن يسدد أي ناد يرغب في التعاقد مع ميسي الـ700 مليون يورو أو أن يستمر الأسطورة الأرجنتيني في ارتداء قميص “البلوغرانا”.

ومن المنتظر أن يخضع ميسي وزملاؤه الأحد للفحوصات الطبية تمهيداً لبدء التدريب تحت إمرة المدرب رونالد كومان استعداداً للموسم الجديد.

ولا تزال قضية ميسي أهم قضية كروية تشغل الرأي العام العالمي، لأن الأرجنتيني يعد الأيقونة الأبرز ربما في تاريخ النادي الكاتالوني برمّته، ورحيله عنه سيشكل أحد أهم الأحداث الكروية في القرن الحادي والعشرين.