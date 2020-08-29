إغلاق مستودعين وضبط سيارة نقل.. حملة على الأغذية مجهولة المصدر بمكة

‏أغلقت ⁧‫وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في بلدية الغزة الفرعية‬⁩ مستودعين غذائيين غير مرخصين، وضبطت مركبة محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر.

وأسفر عن الضبطية إتلاف 80 كيلوجرام من الحلويات ‏و114 كيلو شابوره و12 كيلو معجنات و5 كيلو من الكيك، كما تم حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادرالأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.