إمارة الجوف: إزالة 93 مليون متر من التعديات على أراضي الدولة

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة الجوف تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بلغت مساحتها نحو 93 مليون متر مربع.

وقال وكيل إمارة المنطقة حسين آل سلطان إن هذه التعديات أزيلت خلال الـ18 شهراً الماضية، وتمت إعادتها لأملاك الدولة.

وأضاف أن التعديات التي تمت إزالتها داخل النطاق العمراني عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات تجاوزت مساحتها 7 ملايين متر مربع، فيما كانت التعديات المزالة في النطاق الزراعي عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية، وحواجز ترابية “عقوم” وخزانات مياه وإحداثات متنوعة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 85.7 مليون متر مربع.

وأوضح أن أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف وجه بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية عليهم، مبيناً أن إمارة المنطقة رفعت في وقت سابق مقترحاً للجهات المختصة لاعتبار التعدي على أملاك الدولة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.