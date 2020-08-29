“دارة عبد العزيز” تنتهي من تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية لـ9 صفوف

بعد 150 يومًا من العمل، انتهت دارة الملك عبدالعزيز من مشروعها الوطني بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية لـ9 صفوف دراسية من صفوف التعليم العام.

وبالتعاون مع وزارة التعليم، أعدت الدارة 15 مقررًا دراسيًّا منذ الصف الرابع حتى نهاية المرحلة الثانوية، و12 مقررًا للمدارس العالمية والسعودية في الخارج.

واعتمدت منهجية العمل في المشروع على مراجعة المقررات السابقة مراجعة عامة، ومراجعة معايير الدراسات الاجتماعية الوطنية والدولية، ثم صياغة عناصر ومفردات المقررات الجديدة المطورة وفق معايير الدراسات الاجتماعية المقررة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وبدأت خطة العمل بالإعداد العام للعناصر والمفردات بناءً على منهج الدراسات الاجتماعية، ثم كتابة العناصر واختيار ما يناسب من موضوعات المقرر القديم وما يضاف وفقًا للمعايير الجديدة، بعد ذلك جرى إعداد المحتوى معرفيًّا وتربويًّا، ليتم بعدها تجهيز أنواع المواد المصاحبة والإيضاحية من خرائط وصور ورسوم.

وعقب ذلك تم التواصل مع الجهات الحكومية لتحديث المعلومات في المحتوى المتعلق بها، وبعدها جاءت مرحلة الصياغة والتصميم، ثم المراجعة الأولية والمراجعة الأسلوبية، وجرى الاعتماد على المعايير العليا في جوانب العمل كافة، وشمل ذلك التصميم الذي كان يجب أن يخرج بصورة مثيرة وممتعة للطلاب، ومناسبة للثقافة العربية السعودية.

وقد قسَّم فريق الإعداد مدة العمل إلى قسمين؛ تمتد الفترة الأولى إلى 90 يومًا شملت الإعداد والتصميم، فيما امتدت فترته الثانية الخاصة بالمراجعة والتهيئة للطباعة إلى 60 يومًا.