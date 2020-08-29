المواصفات: إصدار 6957 ترخيص باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه في 2020

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنها أصدرت منذ بداية العام 2020م حتى نهاية شهر يوليو الماضي (6957) ترخيص لعدد من المنتجات التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار جهودها لرفع قدرة المنتجات المتداولة في الأسواق والحد من الهدر في استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية بالمملكة للأجيال القادمة.

حيث تصدرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ (2992) ترخيص، فيما حصلت المنتجات المصنعة في إيطاليا على (1630)، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على (815) ترخيص، أما المنتجات الأمريكية فقد حصلت على (498) ترخيص، وحصلت المنتجات التركية على (243) ترخيص، كما حصلت المنتجات الهندية على (202) ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفرنسية والتايلاندية على (108) ترخيص لكل دولة، وحصلت المنتجات البرتغالية على (82) ترخيص، كما حصلت المنتجات المصنعة في اندونيسيا على (78) ترخيص، ووصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص (56) منتجاً سعودياً، وحصلت المنتجات الباكستانية على (39) ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفيتنامية على (38) ترخيص، وحصلت المنتجات السويسرية على (30) ترخيص، فيما حصلت المنتجات الإسبانية على (13) ترخيص، كما حصلت المنتجات الإماراتية والاسترالية على (6) تراخيص، و(5) تراخيص لمنتجات تايوانية، و(4) تراخيص لمنتجات مكسيكية، وأخيراً حصلت المنتجات النرويجية والفنلندية على (2) ترخيص لكل دولة.

وأوضحت المواصفات السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق.

ودعت المواصفات السعودية المستهلكين بالحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.