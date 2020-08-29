الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة واحتمالية سقوط أمطار بعدة مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة الطقس في عدة مناطق، اليوم (السبت)، محذرة من حالات نشاط للرياح السطحية وأتربة.

وفي مكة؛ نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنقذة، والليث، مشيرة إلى أن الحالة مستمرة حتى الخامسة مساءً.

وفي تبوك، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن هناك نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية في مدينة تبوك ومحافظة تيماء، في حالة تستمر حتى السادسة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك ، والريث ، وفيفا ، وهروب.

في السياق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏