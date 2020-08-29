الأمم المتحدة تطالب بـ” الإنزال الفوري” لـ400 مهاجر عالقين في المتوسط

طالبت الأمم المتحدة بـ” الإنزال الفوري” لأكثر من 400 مهاجر عالقين في عرض البحر المتوسط بينهم 219 شخصا على متن سفينة الإنقاذ ” لويز ميشيل” التي يرعاها فنان الشارع البريطاني بانكسي.

وقالت وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك إن ” لا ينبغي معاقبة الضرورة الملحة للقيام بعمل إنساني لإنقاذ الأرواح أو وصمها لاسيما في ظل غياب الجهود المتفانية من جانب الدول”.

وأضافت المنظمتان أن ” عدم وجود آلية إنزال إقليمية، وهو المطلب الذي تنادي به منظمة الهجرة ووكالة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، ليس عذرا لحرمان أشخاص مستضعفين من ميناء آمن ومساعدة يحتاجون إليها، على النحو المطلوب وفقا للقانون الدولي”.

وتشير المنظمتان إلى أنه إضافة إلى الـ219 شخصا على متن سفينة “لويز ميشيل”، هناك 27 مهاجرا عالقين على متن ناقلة دنماركية لأكثر من ثلاثة أسابيع وإلى 200 مهاجر آخرين على متن سفينة الإغاثة الألمانية “سي ووتش 4” .