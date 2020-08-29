تم استرداد المسروقات.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 9 جرائم سلب

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (السبت)، من ضبط تشكيل عصابي، بعد تورطه في 9 جرائم سلب مركبات، تحت تهديد السلاح الأبيض.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها.

وأوضح الكريديس أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية ، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.