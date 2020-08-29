في دورته السادسة.. انطلاق مهرجان أفلام السعودية الشهر المقبل

ينطلق الشهر المقبل الأول من سبتمبر 2020م مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة بشكل افتراضي بالكامل عبر الإنترنت (قناة يوتيوب)، وتنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء”، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

ويستهل المهرجان برامجه السينمائية الـ 23 على مدار الـ24 ساعة خلال أيام المهرجان الستة من خلال منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، حيث تعرض الأفلام السعودية المقبولة للمنافسة على جوائز المهرجان على شكل (10 مجموعات) كل يوم مجموعتين، يتبع كل مجموعة أفلام نقاش مع مخرجيها.

كما يتضمن المهرجان 5 ندوات هي “ندوة مستقبل الأفلام السعودية، وتحولات الصورة في السينما الشعرية، ونحو صناعة السينما السعودية، وندوة السينما ما بعد كوفيد 19، وندوة الأفلام السعودية في صالات السينما”، إضافة إلى “برنامج كتاب المهرجان” المخصص للحوارات مع مؤلفي ومترجمي الكتب التي أصدرها المهرجان.

إضافة إلى ذلك يشمل المهرجان برنامج “مقهى الأفلام” وهو حوارات مع مجموعة من صناع الأفلام السعوديين تناقش هذه المواضيع: “كتابة السيناريو، وتجربة الممثل والأداء، وتكوين الصورة في الفيلم، ومونتاج الفيلم وهندسة الصوت، وتجارب في إنتاج الفيلم الطويل”.