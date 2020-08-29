آخر تطورات #كورونا عالميا.. 25 مليون إصابة حول العالم حتى الآن

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 25 مليون إصابة، وذلك وفق إحصاء “ورلد ميترز”، فيما تم تسجيل أكثر من 842 ألف حالة وفاة بالفيروس، ووصلت أعداد الشفاء منه إلى أكثر من 17 مليون حالة شفاء.

وشهدت الفترة الماضية تسجيل معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس فى الدول الأكثر تسجيلا للاصابات فى العالم، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 6 ملايين اصابة، ويأتى فى المركز الثانى البرازيل والتى سجلت أكثر من 3 ملايين و800 ألف اصابة، وحلت الهند فى المركز الثالث والتى رصدت أكثر من 5 ملايين و500 ألف اصابة بالفيروس.