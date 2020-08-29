طريقة بسيطة وتكاليف رخيصة.. كيف يستطيع أبناؤك استخدام جهاز واحد في الوقت نفسه للتعليم عن بعد؟

منذ إعلان وزارة التعليم عن قرار تطبيق نظام الدراسة عن بعد في العام الجديد، وتواردت الأسئلة من الآباء باستفسارات كان أبرزها “لو عندي طفلان كيف يتم استخدام جهاز واحد لهما في التعليم عن بعد؟”.

وفقا لخبراء التكنولوجيا، فإن هناك طريقة بسيطة وغير باهظة التكاليف لتمكن أبناءك من العمل على جهاز واحد في الوقت نفسه تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد عن بعد.

وقال الخبراء إن طريقة استخدام جهاز واحد لأكثر من شخص تتم عن طريق إضافة لوحة مفاتيح وشاشة وفأرة ووصلة HDMI ، وتمكن الجهاز الواحد من تشغيل 6 شاشات في الوقت نفسه.

وعن طريقة التشغيل، ستكون عن طريق الخطوات التالية: تبدأ بتركيب الوصلة بين الشاشتين لتصبح إحداهما منعكسة للأخرى، بعدها حمل برنامج ASTER، من خلال موقع www.ibik.ru لتستطيع تشغيل 6 أجهزة في وقت واحد وبشكل مستقل.

وبعد تحميل البرنامج يتم تعريف لوحة المفاتيح والفأرة والوصلة، ثم اختيار مكان العمل “وورك بليس” وسحب علامة الفأرة من المكان الثاني إلى الأول، ثم سحب إحدى لوحات المفاتيح إلى مكان العمل رقم 2، بحيث يكون كل من المكانين يحتوي على فأرة ولوحة مفاتيح، ثم الضغط على خانة تطبيق أو “أبلاي”.