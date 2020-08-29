“التعليم” تنشر قنوات التواصل مع الدعم الفني الخاصة بمنصة مدرستي

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، قنوات التواصل مع الدعم الفني الخاصة بـ منصة مدرستي وذلك قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي عن بعد غدا الأحد.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي من خلال القنوات التالية:

– منصة مدرستي madrasati.sa

– منصة العودة إلى المدارس backtoshool.sa

– أدلة المستخدم لشرح منصة مدرستي

– نظام المحادثة الفورية (الشات بوت)

– التواصل مع إدارة المدرسة – إدارة التعليم

وقد هنأت وزارة التعليم المعلمين والطلاب الذين يستهلون غداً الأحد عامهم الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار “مدرستي في بيتي”.