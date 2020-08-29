فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة ( جندي ) رجال غدا

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال ، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف ) من الساعة العاشرة صباح غدٍ الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي -https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job result.