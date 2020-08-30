مواجهة صراع البقاء: #الاتحاد يواجه #الفتح في #الدوري_السعودي

يستضيف الفتح نظيره الاتحاد، اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوى، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يحتل الفتح المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد الذي يحتل المركز 11.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل الصراع الشرس على البقاء الموسم المقبل على البقاء فى دورى المحترفين، حيث تصارع العديد من الأندية على البقاء، بعد أن حجز فريق العدالة الذي يحتل المركز الأخير برصيد 20 نقطة، أولى بطاقات الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

ويسعى الاتحاد لمواصلة الانتصارات، بعد أن حقق فوزاً هاماً في الجولة الماضية على الفيحاء 4-1، في ظل الحالة الفنية العالية للثنائي الهجومي، البرازيلى رومارينيو، والنجم فهد المولد العائد من الإيقاف لمدة عام، بالإضافة إلى التونسى أنيس البدري.

أما فريق الفتح يتطلع أيضاً لمواصلة الانتصارات، بعد الفوز المثير خارج ملعبه على الحزم 4-3.