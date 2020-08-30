الماجد: إذا منع الرجل زوجته من الإنجاب.. يجوز لها أن تنجب دون إذنه

قال قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، إن تنظيم الإنجاب لا بأس به ولكن لا يفوت الإنسان المصالح الشرعية للأسرة والمجتمع في كثرة الإنجاب.

وقال الماجد خلال لقائه في إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجب على الزوج أن يُراعي الحالة الصحية للزوجة، مشيراً إلى أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حقها في الإنجاب وإن منعها يجوز لها أن تنجب من غير إذنه.

وحول وضع شرط عدم الإنجاب في عقد الزواج فهذا لا يجوز أدبياً، مبيناً أن ترك الإنجاب كلياً هو أمر مكروه بلا شك وفيه ظلم للزوجين.