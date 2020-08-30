اغلاق منشآت تجارية خالفت إجراءات #كورونا في شوقية مكة

أغلقت بلدية الشوقية بالعاصمة المقدسة 4 منشآت تجارية مخالفة خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي أنَّ إغلاق هذه المنشآت جاء لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية و الاشتراطات الصحية مشيراً إلى مُصادرة وإتلاف 109 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وجرى التعامل معها حسب المتبع.

وأكَّد مواصلة الجهود واستمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت، مبيناً أن هذه الجولات تأتي من منطلق الحرص على الصحة العامة و التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.