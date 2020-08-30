ضبط سيارة نقل محملة بأغذية فاسدة في “عمرة مكة”

ضبطت بلدية العمرة الفرعية اليوم مركبة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة ومخالفة للاشتراطات الصحية، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط المركبة المخالفة لإشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.