مدير عام صحة عسير يتماثل للشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية

تماثل سعادة مدير عام ⁧الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري للشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أعراض أحد أنواع حساسية الغذاء والتي ألزمته السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي لعدة أيام .

وقد كانت نتائج الفحوصات الطبية الأخرى التي أجريت له ومن ضمنها الفحص الخاص بفيروس كورونا ، سليمة – ولله الحمد – .

وغادر العسيري المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية التي وضعها له الطبيب المعالج ؛ مطمئناً الجميع بأنه صحته في تحسن مستمر – بفضل الله – ، وقدم شكره وتقديره لكل من سأل أو تواصل معه للإطمئنان على صحته سائلاً الله تعالى أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن لا يريهم مكروه في عزيز لديهم.