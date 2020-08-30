 “هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لعرض فرص التدريب عبر “طاقات” بعد شمول خريجي الدبلوم في “تمهير”

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط Taqat.sa، وذلك بهدف تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لإكسابها الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجاءت دعوة “هدف”، في ضوء الإعلان، عن شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، في برنامج “تمهير”.

ويأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج “تمهير” نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.