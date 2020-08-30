“الصحة العالمية” عن #كورونا: العالم لا يزال بعيدًا عن مناعة القطيع

“لسنا قريبين من أي مكان”، هكذا تحدث الدكتور مايك رايان من منظمة الصحة العالمية، تعليقا على تطورات جائحة كورونا حول العالم، معتبرا أنه “حتى مستويات مناعة القطيع اللازمة لوقف الفيروس بعيدة عنا”.

وأضاف رايان أن حوالي 10% فقط من سكان العالم لديهم أجسام مضادة ضد العدوى، ولا يعرف الخبراء مدى حمايتها أو إلى متى تستمر الحماية.

وقال الدكتور بروس أيلوارد من منظمة الصحة العالمية إن اللقاح الآمن والفعال لن ينجح مع كل من يحصل عليه، لذا لا يمكننا الخلط بين تغطية اللقاح وعدم العدوى.

وأكدت تقارير أن مناعة القطيع يمكن تحقيقها عندما يكون 50% من السكان محصنين.