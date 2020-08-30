“العامة للمنافسة”: خطة لتطوير خدمات التأمين الصحي.. ورفع كفاءته

قررت الهيئة العامة للمنافسة عمل دراسة عن “هيكل قطاع التأمين الصحي وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة” من خلال شركة استشارية متخصصة.

وأعلنت الهيئة أن قرارها يصب في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني، ولدعم التنمية الاقتصادية ولتعزيز مبادئ الشفافية العالية في تبادل البيانات والمعلومات بوضوح وسهولة لأصحاب المصلحة والمستفيدين.

وأبرمت الهيئة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تعاون، لتعزيز مناخ المنافسة العادلة و حماية سوق التأمين الصحي الخاص، وتعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص.

وتدعم المذكرة اختصاص المجلس في الإشراف عــلى تطـبيق النظام، والرقـابة على شـركات التـأمـين المؤهلة ومـقدمـي الـخدمـة المعتمدين”، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي البنَّاء بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك في قطاع التأمين الطبي والأسواق ذات العلاقة من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية.