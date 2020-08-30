مدينة الملك عبدالله توقع اتفاقية لإيجاد حلول تمويلية للاستفادة من العروض السكنية

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بمقرها اليوم ، اتفاقية تعاون مع أحد البنوك، يقدم بموجبها حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للراغبين بالاستفادة من العروض السكنية ، أو شراء وحدات جاهزة ، أو أراض سكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية ، وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك .

وتسهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية العقارية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية ، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الأهلي الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي ، أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأهلي التجاري تأتي في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى تعزيز حلول سكنية متنوعة تناسب جميع مستويات الدخل وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ، ورفع نسبة تملك المواطنين.

وأشار إلى أن تمكُن ملّاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء ، وإمكانية مستفيدي الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان الاستفادة من هذه الحلول التمويلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

من جانبه أبان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري فيصل بن عمر السقاف ، أن الشراكة تندرج ضمن مبادرات البنك الأهلي التجاري التي يسعى من خلالها إلى توسيع عملياته التمويلية وتيسير تملك المواطنين للسكن ، لافتاً إلى ان البنك سيقوم بموجب هذه الاتفاقية بتقديم أفضل مستويات الخدمة والحلول التمويلية المختلفة والمبتكرة الخاصة بالتمويل العقاري ، والميسّرة للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .