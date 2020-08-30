أهالي بريدة يطالبون بإنشاء “أمانة” لهم ومشاريع خدمية.. ووزير الشؤون البلدية يستلم مطالب المواطنين

استلم وزير الشئون البلدية المكلف ماجد الحقيل، مطالب واحتياجات مواطني مدينة بريدة من قبل المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم والتي تلخصت بعدد من الإجراءات والمشاريع الهامة أبرزها تخصيص أمانة مدينة بريدة نظراً لاتساع نطاق بريدة العمراني وكونها محوراً هاماً في شتى المجالات على مستوى الوطن وكذلك احتوائها على ست بلديات فرعية وسبعين حيًا.

ووصف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خالد الخضر، والذي قام بتسليم هذه المطالب خلال اجتماع معالي الوزير بأعضاء المجلس ضمن جولته لمنطقة القصيم، وصف هذه المطالب بهاجس مواطني بريدة ، وطموحهم لأن ترتقي الخدمات البلدية لأعلى المستويات وتواكب النمو العمراني والتجاري والاجتماعي الذي تشهده المدينة.

وقال “الخضر” ومما قام المجلس بتسليم معاليه من المطالب والاحتياجات مشروع استكمال طريق الملك عبدالله جنوباً ليرتبط بطريق الرياض المدينة السريع ويربط المدينة بباقي محافظات المنطقة ، مشروع طريق الصوامع حتى جامعة القصيم حيث يوجد الكوبري المؤدي لهذا الطريق لغرض تسهيل نقل ٧٥ ألف طالب وطالبة لمقر جامعة القصيم وتخفيف الحركة المرورية على طريق الأمير نايف الذي يعاني حركة مرورية عالية مما تسبب بزيادة الحوادث المرورية المتكررة.

وأضاف ومشروع امتداد الدائري الشمالي شرقاً فهذا الطريق سيخدم مخطط الإسكان الجديد واحياء حاضرة بريدة الجديدة وعدد من القطاعات الحكومية ومحطة القطار ، ومشروع تحسين المشهد الحضري ومن ذلك رصف الطرق المحورية والتشجير وتحسين الميادين والمعالم المحسنة للمدينة ومداخلها، ومشروع معالجة الكثافة المرورية حيث تعاني مدينة بريدة من الازدحام المروري وكثرة الإشارات التي أفسدت جمالية الطرق الناقلة وإزالة الكثير من الدوارات والميادين وكلها حلول وقتيه مما يستدعي وجود عدد من الكباري بتلك التقاطعات وهي:

(تقاطع الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير فيصل بن مشعل – تقاطع طريق فيصل بن مشعل مع الدائري الشمالي – تقاطع طريق الأمير فيصل بن مشعل مع طريق الملك فهد – تقاطع طريق الملك سلمان مع الملك فهد – تقاطع طريق الملك عبدالله مع الأمير نايف – تقاطع طريق الملك فهد مع الدائري الشرقي (الفروسية)- تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق القرعاء).

وأثنى “الخضر” على زيارة وزير الشئون البلدية والتي حظيت باهتمام بالغ من قبله أثمرت عن توقيع عدد من المشاريع برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي دائمًا ما يكون مهتمًا في الدور البلدي الكبير الذي تقوم به أمانة المنطقة ومجلسها البلدي.