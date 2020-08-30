“التعليم” تعتمد وقت حضور الهيئة الإدارية للمتوسط والثانوية 8.30 صباحًا وللابتدائي 2.30 ظهرًا

وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بأن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون) حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرًا ويكون زمن الحصة في منصة مدرستي للمرحلتين المتوسطة والثانوية (40) دقيقة، وللمرحلة الابتدائية (30) دقيقة.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم: تضمن: “إشارة لتعميم تعديل بداية اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.. عليه يكون بداية دوام الهيئة الإدارية (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون) حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرًا ويكون زمن الحصة في منصة

مدرستي للمرحلتين المتوسطة والثانوية (40) دقيقة، وللمرحلة الابتدائية (30) دقيقة.