آخر تطورات #كورونا عالميا.. حالات الشفاء في سلطنة عُمان تتجاوز الـ80 ألفًا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، سجلت سلطنة عُمان، اليوم الأحد 30 أغسطس، 851 حالة شفاء جديدة من مرض “كوفيد-19″، خلال آخر 24 ساعة، مما قاد البلاد لتجاوز الثمانين ألف حالة شفاء من فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 80 ألفًا و459 حالة شفاء، وذلك من بين 85 ألفًا و544 حالة إصابة بالفيروس، بنسبة شفاءٍ وصلت إلى 94% تقريبًا.

وفي المقابل، لا يزال هناك 4408 حالات نشطة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان، من بينها 156 حالة في وضعية حرجة.