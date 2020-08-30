رسميًا.. صدور قرار بإنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي بالمدارس

صدر رسميا، اليوم، قرار نائب وزير التعليم بإنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي.

وتضمن القرار أن نائب وزير التعليم وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، يقرر إسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، وتنقل مهامهم الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة.

كما يسند للمكلفين بالعمل روادة للنشاط نصاب تدريسي (۱۲) حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و (۱۰) حصص في المرحلة الثانوية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه ويلغي ما يتعارض معه.

وقالت الوزارة إن ذلك انطلاقا من حرص الوزارة على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرا لامتلاك المعلمين للإمكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم، وحرصا على الاستفادة من الكوادر الإدارية المؤهلة في المدارس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.