“التدريب التقني”: هذا سبب ظهور رسالة الرمز خطأ أثناء دخول الطلاب على “البلاك بورد”

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سبب ظهور رسالة الرمز خطأ أثناء الدخول على بوابة البلاك بورد.

وردت التدريب التقني على تساؤل طالب مستجد يواجه مشكلة في الدخول على بوابة البلاك بورد؛ حيث تظهر له رسالة الرمز خطأ أثناء دخوله في كل مرة.

وقال أحد الطلاب عبر خدمة المستفيد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “أنا طالب مستجد وكل ما دخلت على البلاك بورد يقولي الرمز خطأ مايفتح ايش المشكله؟.

وأوضحت خدمة المستفيد عبر حسابها على تويتر “نفيدكم بأن هذا الأسبوع هو تهيئة للمستجدين أسوة بوزارة التعليم وسيتم إمكانية الدخول خلال الايام القادمة- حفظكم الله ورعاكم”.