عمدتا اسطنبول وأنقرة: الحكومة تتستر على تفشي كورونا

كشف عمدتا اسطنبول وأنقرة أكبر مدينتين في تركيا، أن الحكومة تحاول التستر على عودة منحى إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع، رغم الخطر الصحي الذي يهدد الأتراك.

وشكك عمدة مدينة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة العاصمة أنقرة، منصور يافاس، في الأرقام التي تعلن عنها الحكومة التركية بشأن إصابات كورونا، وفقا لصحيفة فاينانشل تايمز.

وأضاف المسؤولان أن التقارير التي يتلقيانها بشأن وضع الوباء على مستوى محلي، لا تتطابق مع البيانات التي يجري الإعلان عنها من قبل الحكومة.

وأعلنت السلطات تسجيل 1549 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 39، وهذا الرقم هو الأعلى منذ منتصف مايو الماضي.

وقال عمدة اسطنبول إن بعث بنحو أربع أو خمس مراسلات إلى وزير الصحة واستفسره حول الأمر، مؤكدا ضرورة التحلي بالشجاعة في الكشف عن وضع وباء كوفيد-19.

ويشرح يافاس أنه في يوم الثلاثاء الماضي، مثلا، سجلت العاصمة أنقرة لوحدها 17 وفاة من جراء الإصابة بكورونا، لكن الحكومة أعلنت ما يقارب 22 وفاة فقط في كافة أرجاء البلاد.