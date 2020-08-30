عاجل.. التعليم: #منصة_مدرستي يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية أيضا مع الحكومية

أكدت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوزارة وضعت خطط شاملة تبدأ من تحديد الفئات المستهدفة ودراسة كافة الظروف للطلاب والمعلمين لإنجاح تجربة التعليم عن بُعد من خلال “منصة مدرستي”، مشيرة إلى أن “منصة مدرستي” يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية أيضا مع الحكومية.

وقالت “نقوم بتدريب كافة المستفيدين على “منصة مدرستي”، والمنصة مزودة بأكثر من 100 ألف سؤال للقييم الذاتي”.

وتحدثت في تصريحات تلفزيونية عن أبرز التحديات التي واجهة الوزارة خلال إنشاء “منصة مدرستي” للتعليم عن بُعد، قائلة: “توفير رحلة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات بتخصيص منصة ليتم الدخول عليها وفق ضوابط تيسر لهم الدخول وتثقيفهم، ومن ابرز التحديات تأمين أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وأيضا عدم توفر القرات الكافية للدخول على المنصة لذلك قمنا بمعالجة الوضع وخصصت الاسبوع الأول للتهيئة.