بوادر انقلاب ميليشيا أردوغان تطفح.. مسؤول في دفاع حكومة الوفاق مهددا: لن أصمت إذا رحل باشاغا

أفادت تقارير وسائل إعلام عربية بأن هناك بوادر لعملية انقلاب كبرى وخلافات في صفوف حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتحدثت التقارير عن خلافات بين المرتزقة والمليشيات في طرابلس لم تستطع حكومة الوفاق السيطرة على الأمر ولا إخفاء بوادر الانقلاب، على خلفية إقالة وزير الداخلية باشاغا بعد زيارته لتركيا دون علم السراج.

وحضر باشاغا أمس السبت وسط موكب عسكري ضخم في حماية مليشيات طرابلس، وأظهرت مقاطع الفيديو نشرتها وسائل إعلام ليبية كم الأسلحة والمعدات الثقيلة التي ظهرت في موكب حماية وزير الداخلية المقال.

ومما يعزز تقارير الانقلاب في صفوف مليشيات حكومة الوفاق، ما هدد به مسؤول في وزارة دفاع السراج قائلا إنه لن يصمت إذا رحل باشاغا، وفقا لقناة العربية.

وأضاف المسؤول في دفاع الوفاق أن الحكومة لن تمثلني إذا رحل باشاغا.