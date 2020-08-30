لجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة في أحياء جدة تواصل أعمالها

كثفت الفرق الميدانية المشكلة للجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل أحياء محافظة جدة أعمالها بالمتابعة والإزالة لتلك الأنشطة إنفاذًا للتوجيهات السامية وبمتابعة ‫صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.

وأظهرت الصور إزالة مصانع مُخالِفة بمواقع مختلفة من المحافظة، وشكّل سموه في وقت لاحق فرقًا ميدانية بهذا الشأن خلال الاجتماع الذي عقده الأحد الماضي بحضور الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية أمانة جدة , غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني, شركة الكهرباء, شركة المياه الوطنية, لجنة التعديات.

وأكد سموه خلاله على أهمية تطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، والبدء الفوري بأعمال المتابعة والإزالة للمواقع المخالفة بالمحافظة لما لها من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية داعيًا سموه لتضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات.