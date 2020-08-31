انطلاق العام التدريبي الجديد بتقنية القنفذة

بدأت الكلية التقنية بالقنفذة في استقبال المتدربين بعد أن تم تهيئة البيئة التدريبية داخل الأقسام الفنية والتقنية والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا وذلك استعداداً لانطلاق الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/1442هـ.

وأكد عميد الكلية حامد المنتشري بأن قرابة 1800 متدرب يبدأون عامهم التدريبي بنظام “التدريب عن بعد” للمقررات النظرية وحضورياً للمقررات العملية ، حيث تم تهيئة القاعات التدريبية وتجهيز الحقائب التدريبية لمختلف التخصصات.

وأضاف بأن الكلية أكملت الأسبوع المنصرم تهيئة (500 متدرب) مستجد تم خلالها شرح طريقة التدريب وكيفية وضع الجداول والتعريف بالأقسام والتخصصات والورش داخل كل منشآة تدريبية.

وتم ارسال كل المعلومات الكترونياً ليكون أسبوع التهيئة للمتدربين مستوفياً لجميع المعلومات والبيانات التي يحتاج له المتدرب المستجد.

وتمنى المنتشري لجميع المتدربين والمتدربات التوفيق والنجاح في بداية الفصل التدريبي الجديد وينتظرهم مستقبل مشرق لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم مثمَّناً جهود جميع العاملين في بالكلية لتهيئة المواقع كافة لخدمة المتدربين.