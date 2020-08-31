عاجل… التوقيع على بروتوكولات الاتفاق التاريخي للسلام السوداني في جوبا

تم اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020 التوقيع على اتفاقيات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بحضور رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعدد كبير من اعضاء حكومته.

ووقع البرتكولات من جانب الحكومة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومة المفاوض.

ووقع عن حركات الكفاح المسلح كل من جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، وعدد من قادة الفصائل الدارفورية.