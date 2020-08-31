بورصة الإثنين: تراجع طفيف للذهب.. والدولار يعوّض بعض خسائره

عكس الذهب مساره إلى الانخفاض، في تعاملات اليوم الاثنين، فيما عوض الدولار بعض خسائره.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1961.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1976.14 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا. وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الشهر الجاري. هذا ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1968.80 دولار.

ومما ضغط على الذهب أن استقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية لكنه يتجه صوب تسجيل نزول للشهر الرابع على التوالي.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2% إلى 27.82 دولار للأونصة وتتجه لخامس مكسب شهري على التوالي، بزيادة تفوق 14%.

واستقر البلاتين عند 931.33 دولار وربح البلاديوم 0.4% ليبلغ 2214.54 دولار.