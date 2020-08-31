وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يستقبل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي بمطار أبوظبي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الإثنين، الوفدين الأمريكي والإسرائيلي في مطار أبوظبي.

وهبطت طائرة شركة “العال” الإسرائيلية، بمطار أبو ظبي، في رحلة استغرقت 3 ساعات و17 دقيقة، وعلى متنها بعثة إسرائيلية، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، ترافقها بعثة أمريكية برئاسة مستشاري الرئيس الأمريكي روبيرت إبراين، وجارد كوشنر.

وتستمر الزيارة يومين وتشمل لقاءات عمل لطواقم مشتركة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات منها التجارة والسياحة والاقتصاد والطيران.