“التعليم”: تمديد فترة رصد أنشطة ساعات التطوير المهني للمعلمين

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا ينص على تمديد فترة رصد أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس حتى يوم الخميس 16-5-1442 الموافق 31-12-2020.

وجاء في تعميم نائب وزير التعليم، الموجه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات: “بناء على تعميم وزير التعليم بشأن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة، بهدف احتسابها في نظام الترقيات الشاغلي الوظائف التعليمية، وإشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن خيارات عودة الدراسة للعام الدراسي القادم 1442، تقرر تمديد الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة تطوير مهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة حتى يوم الخميس 16 جمادی الأولى 1442 الموافق 31 ديسمبر 2020.