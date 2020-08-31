بتوجيهات خادم الحرمين… وصول طائرة مساعدات إغاثية سعودية الى السودان #عاجل

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصلت مطار الخرطوم الدولي طائرة مساعدات إنسانية قادمة من السعودية تحمل على متنها 90 طناً من المواد الغذائية والايوائية لدرء آثار السيول والفيضانات.

وكان في استقبالها بمطار الخرطوم والي ولاية الخرطوم ايمن خالد وممثل سفير خادم الحرمين الشريفين الاستاذ فيصل الشهري ومدير الادارة العربية بوزارة الخارجية ومفوض العون الإنساني ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشيخ إسماعيل عثمان راعي منظمة الاغتنام ومنتصر البشير مدير منظمة الاغتنام والعديد من منظمات المجتمع المدني ووكالات الانباء الرسمية ومختلف اجهزة الاعلام بالبلاد.

وتتكون هذه المساعدات الاغاثية من 90 طناً من السلات الغذائية والخيام والبطانيات والتمور والحقائب الايوائية لخدمة اكثر من 20 الف مستفيد من المتضررين من السيول والفيضانات في عدد من ولايات السودان.