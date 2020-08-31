الأمير فيصل بن مشعل يكرم فريق العمل المشارك من شرطة القصيم في الكشف عن قضايا أمنية مهمة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، فريق العمل المشارك من شرطة المنطقة في الكشف عن قضايا أمنية مهمة بالمنطقة وكان لهم دور بارز في العمل عليها.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، وعددٌ من الضباط والأفراد في شرطة المنطقة.

وقدم شكره وثناءه على ما حققه فريق العمل المشارك من إنجازات أمنية غير مستغربة، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، على أمن وراحة المواطن والمقيم.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن كل منجز أمني يتحقق هو منجز للوطن عامة، داعيًا ضباط وأفراد شرطة المنطقة إلى تقوى الله في العمل والاحتساب في كل جهد يبذل لأمن هذا الوطن، مفتخرًا بما حققوه، مشيراً إلى أن منجزاتهم تكتب بمداد من نور ، سائلاً الله لهم العون والسداد.

من جهته قدم اللواء بن مرضي باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لسمو أمير القصيم على هذه اللفتة الغير المستغربة من لدن سموه، مبينًا أن هذه عادة كريمة من القيادة الحكيمة، مؤكدًا المضي على تأدية الأمانة والعمل حسب التوجيهات الكريمة للحفاظ على أمن وطننا الغالي.

وفي ختام الاستقبال، كرم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود مدير الشرطة، والضباط والأفراد ومنحهم شهادات التقدير ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.