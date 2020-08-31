آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات في الأردن تتجاوز حاجز الـ2000

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، منها 46 حالة محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 2034 إصابة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين، توزعت الحالات الجديدة على 22حالة في فنادق الحجر لقادمين من الخارج والحالات المحلية توزعت 42 حالة في العاصمة عمان، 40 منها لمخالطين، وحالتان يجري الاستقصاء عنهما، و4 حالات في محافظة الزرقاء، وتسجيل 43 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح مجموع حالات الشفاء 1525 فيما بقي تحت العلاج 456 حالة.