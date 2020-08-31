وزير الإعلام اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة العمل على إدراج الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ضمن قوائم الإرهاب بعد هجومين إرهابيين فاشلين على مطار أبها الدولي والسفن التجارية جنوب البحر الأحمر.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن الهجومين الفاشلين اللذين خططت لهما ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا واستهدفا مطار أبها الدولي باستخدام طائرة مسيرة مفخخة -إيرانية الصنع-, والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر باستخدام زورق مسير عن بُعد أُطلق من مدينة الحديدة اليمنية، يؤكدان النهج الإرهابي والدموي للميليشيا‏.

وأشار الوزير الإرياني إلى أن هذه الهجمات الإرهابية المتواصلة على الأعيان المدنية وحركة التجارة الدولية تؤكد من جديد تعمد ميليشيا الحوثي الإضرار بأكبر قدر من المدنيين، ومضيها -بتوجيه ودعم وتسليح إيراني- في نهج التصعيد وتخريب دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن والاستمرار في تهديد الأمن الإقليمي والدولي‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة إزاء استمرار جرائم ميليشيا الحوثي وتصعيدها المسلح في مختلف الجبهات، والهجمات التي تطال الأعيان المدنية وتستهدف المدنيين وتهدد الأمن الإقليمي، وتنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.