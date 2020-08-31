 مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنفذ 80 مشروعاً تنموياً بالسنغال بقيمة 2.6 مليار دولار

كشف معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن مجموعة البنك تقوم حاليًا بتنفيذ 80 مشروعا تنمويا بالسنغال بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، حيث أكملت حتى تاريخه تنفيذ 143 مشروعا بقيمة مليار دولار أمريكي، مما يرفع الحجم الكلي لمشروعات البنك في السنغال إلى 3.6 مليارات دولار أمريكي، منها 2.4 مليار دولار أمريكي لمشاريع مقدمة من البنك.

وأوضح معاليه أنه كانت هناك إسهامات مقدرة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك منها 740 مليون دولار تمويلا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و147 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى تمويلات أخرى بمبلغ 311 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات التي حظيت بتمويلات البنك هي: (الطاقة ، والنقل , والزراعة ، والمياه والصرف الصحي ، والتمويل ، والصناعة والتعدين، والصحة ، والتعليم والإدارة العامة).

وأبان الدكتور حجار أن للبنك مركزا إقليميا في داكار يخدم إلى جانب السنغال كلا من: (كوت ديفوار ، ومالي ، وغينيا بيساو ، وغينيا كوناكري ، وسيراليون ، وغامبيا)، مبينًا أن الشراكة مع السنغال جيدة وتتجلى في عدد من المظاهر, حيث استضافت السنغال في ديسمبر الماضي المؤتمر الثاني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدعوة من رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إيجاد حلول لتحديات التنمية، ورفع نسبة النمو الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.

وفيما يتعلق بإسهام البنك في مساعدة السنغال لاحتواء آثار جائحة كورونا، أفاد معاليه أنه عقد اجتماعا افتراضيا مع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي لبحث دعم مجموعة البنك للسنغال البالغ 133 مليون دولار لمواجهة كوفيد 19، منها 5.52 ملايين دولار لمشروع معهد باستور في داكار الذي يعمل في مجال الكشف عن الإصابات والوقاية منها، و43.34 مليون دولار لمشروع تعزيز قطاع الصحة، و84 مليون دولار لتوفير سلال غذائية لنحو مليون أسرة تضم نحو 8 ملايين شخص.