عبدالعزيز البيشي يخذل ناديه في المنعطف الأصعب تاريخيًا

شنت جماهير نادي الاتحاد، هجومًا حادًا على لاعب وسط فريقها عبدالعزيز البيشي، والذي كاد أن يتسبب في خسارة فريقه أمام مضيفه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك بعد أن تعرض للطرد في الدقيقة (39) من زمن المباراة وهو الطرد الذي تسبب في إشكالية فنية وتكتيكية كبيرة للفريق الاتحادي الذي كان يبحث عن الخروج بالثلاثة نقاط في هذه المباراة الهامة والحاسمة للابتعاد عن شبح الهبوط إلا أنه خرج بشق الأنفس بالتعادل بهدف لمثله.

وكان “البيشي”، تعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب دخول عنيف على لاعب الفريق الفتحاوي وسط الميدان ما اضطر الحكم الأرجنتيني نيستور بيتاتا لإشهار البطاقة الحمراء.

وبذلك سيخسر الفريق الاتحادي أيضًا خدمات البيشي في المباراة المقبلة المهمة والمصيرية لبقاءه في دوري المحترفين السعودي حيث سيواجه نظيره النصراوي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” وسعيه للابتعاد عن دخوله في حسابات معقدة في الجولة الأخيرة التي سيواجه خلالها فريق العدالة.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز (11) برصيد (31) نقطة وبفارق نقطتين فقط عن آخر مركز هبوط.