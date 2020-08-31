مليشيات الحوثي تخفي اسطوانات الغاز في مساجد صنعاء لبيعها بالسوق السوداء

أفادت تقارير يمنية، الاثنين، بأن مليشيات الحوثي تخفي إسطوانات الغاز في مساجد العاصمة صنعاء للمتاجرة بها في الاسواق السوداء.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور بثتها مواقع يمنية على حسابات التواصل الاجتماعي تجميع أسطوانات الغاز في مساجد قالت إنها في العاصمة اليمنية صنعاء، وبتوجيه من مليشيات الحوثي التي تنهب ثروات ومقدرات الشعب اليمني وتعاني أزمة مالية طاحنة.

وفي أواخر يوليو الماضي، كشفت تقارير إعلامية يمنية عن أن خلافات حادة بين قيادات الحوثي أفضت إلى تصفيات داخلية، ما أدى إلى فرار الكثير من مقاتلي المليشيا من جبهات القتال.

وقالت مصادر وقتها عبر وسائل إعلام إن هناك العشرات من المشرفين الحوثيين وعناصر تابعة لهم عادوا إلى عدد من مديريات صنعاء خوفا على حياتهم وفضلوا الاختفاء عن أنظار قياداتهم.

وأضافت أن الفرار جاء بعد مقتل قائد المليشيا في البيضاء أحمد خاطر، والقيادي الحوثي أبومحمد النيب، وعدد من مسلحيهم في مواجهات داخلية بمدينة. وأكدت أن مشرفين ينتمون إلى المحافظة ويعملون مع المليشيا هاجموا إدارة الأمن والسجن المركزي برداع لإخراج مسجونين في قضايا جنائية.

ولفتت إلى أن الأزمة المالية التي تعصف بالمليشيا وعدم صرف رواتب إعاشة لمقاتليها في عدد من الجبهات والمحافظات دفع بالكثير من المشرفين لإطلاق السجناء مقابل مبالغ مالية، وهو ما زاد من الصراع ودفع المقاتلين الجوعى للعودة إلى منازلهم.