حملة لضبط مخالفي الاجراءات الاحترازية في أسواق الطائف.. والصحة تبث الوعي وتدعو للالتزام

شاركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، في حملة ميدانية نفذتها جهات حكومية ممثلة في الشرطة، الامانة، الصحة.

الحملة شملت المحلات التجارية في عدد من المجمعات التجارية؛ وذلك لمتابعة تطبيق البرتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحلات والالزام بارتداء الكمامات وتطبيق بروتوكلات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وحررت خلال الحملة مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين شدد فيها على اهمية الالتزام بالاجراءات والارشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.